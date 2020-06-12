В 1 сезоне 8 серии сериала «Скрестив мечи» рыцарь сопровождает королевскую знать на Север, оберегая монархов от любых внешних угроз. Но когда по всему государству распространяется смертоносная бубонная чума, Патрик оказывается бессилен.
