В 1 сезоне 1 серии сериала «Скрестив мечи» простолюдин Патрик получает работу мечты в королевском замке. Проделав немалый путь, он заступает на службу. Но реальность оказывается не такой возвышенной, какой ее себе представлял крестьянский юноша.
