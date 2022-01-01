В 7 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Джо Девлин является знаменитым в Ирландии поэтом и имеет множество поклонников среди читательской аудитории. Мало кому известно, что он также помогает террористической группировке.
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