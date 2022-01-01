В 7 сезоне 4 серии сериала «Коломбо» Эрик Мейсон, доктор психологических наук, решает расправиться со своим другом и коллегой доктором Хантером крайне оригинальным образом. С помощью звонка по мобильному телефону он натравливает на него собак.
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