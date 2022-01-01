В 7 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» знаменитый шоумен Поль Жерар, который по совместительству является ресторанным критиком, занимается шантажом. Он предлагает рестораторам отличные рецензии на их заведения за определенную плату.
Related video
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Авторизация по e-mail