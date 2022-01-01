В 7 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Абигейл Митчелл пишет книги. Она убеждена, что в убийстве ее племянницы виноват супруг погибшей Эдмунд Галвин. Однако сотрудники правоохранительных органов решили, что гибель девушки – это несчастный случай.
Related video
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Авторизация по e-mail