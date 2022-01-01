В 7 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Абигейл Митчелл пишет книги. Она убеждена, что в убийстве ее племянницы виноват супруг погибшей Эдмунд Галвин. Однако сотрудники правоохранительных органов решили, что гибель девушки – это несчастный случай.