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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 7 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 7 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Коломбо»
Попробуй поймай меня
Сезон 7 / Серия 1 21 ноября 1977
Яд от дегустатора
Сезон 7 / Серия 2 30 января 1978
Идеальное преступление
Сезон 7 / Серия 3 25 февраля 1978
Как совершить убийство?
Сезон 7 / Серия 4 15 апреля 1978
Конспираторы
Сезон 7 / Серия 5 13 мая 1978
О чем cерия

В 7 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Абигейл Митчелл пишет книги. Она убеждена, что в убийстве ее племянницы виноват супруг погибшей Эдмунд Галвин. Однако сотрудники правоохранительных органов решили, что гибель девушки – это несчастный случай.

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