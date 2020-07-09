В 1 сезоне 8 серии сериала «Ближе некуда», поняв, что они с Алексом не общаются как в старые времена, Джош пытается заполнить образовавшуюся дыру новым «компаньоном». Тем временем у Эмили и Бриджит возникают некоторые проблемы с их группой.
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