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Киноафиша Сериалы Ближе некуда Сезоны Сезон 1 Серия 7

Ближе некуда 2020 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Ближе некуда»
Нити судьбы / Идеальный дом
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2020
Бегство Логана / Родительский комитет
Сезон 1 / Серия 2 9 июля 2020
Скейт-папа / День без стресса
Сезон 1 / Серия 3 9 июля 2020
Война приколов / Крутые мамочки
Сезон 1 / Серия 4 9 июля 2020
Мозговик / Золотой геймер
Сезон 1 / Серия 5 9 июля 2020
Прощайте, малыши / Хлопай так!
Сезон 1 / Серия 6 9 июля 2020
Первое свидание / Улитка
Сезон 1 / Серия 7 9 июля 2020
Собачник
Сезон 1 / Серия 8 9 июля 2020
Мозговик
Сезон 1 / Серия 9 9 июля 2020
Золотой геймер
Сезон 1 / Серия 10 9 июля 2020
Прощайте, малыши
Сезон 1 / Серия 11 9 июля 2020
Хлопай так!
Сезон 1 / Серия 12 9 июля 2020
Первое свидание
Сезон 1 / Серия 13 9 июля 2020
Улитка
Сезон 1 / Серия 14 9 июля 2020
Собачий парень
Сезон 1 / Серия 15 9 июля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Ближе некуда», пока Джош и Эмили пытаются возродить свои отношения, Алекс отправляется с Бриджит на ужасное двойное свидание. Перегруженная работой, Эмили делает все возможное, чтобы найти время для своей дочери.

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