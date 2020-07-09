В 1 сезоне 7 серии сериала «Ближе некуда», пока Джош и Эмили пытаются возродить свои отношения, Алекс отправляется с Бриджит на ужасное двойное свидание. Перегруженная работой, Эмили делает все возможное, чтобы найти время для своей дочери.
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