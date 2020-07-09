В 1 сезоне 6 серии сериала «Ближе некуда», испугавшись возможной беременности Эмили, Джош соглашается на вазэктомию. Джош наконец-то продает видеоигру, а Бриджит испытывает финансовые затруднения и вскоре начинает работать в магазине одежды.
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