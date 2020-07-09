В 1 сезоне 4 серии сериала «Ближе некуда», когда Джош пытается доказать, что он королей розыгрышей, Бриджит и Эмили подвергаются опасности. Эмили пытается общаться с «крутыми мамочками» в школе Кэндис, а Джош и Алекс помогают Рэнди найти его маму.
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