Вызовите акушерку Сезон 2 Серия 4

Вызовите акушерку 2012 4 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 20 января 2013
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 27 января 2013
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 3 февраля 2013
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 10 февраля 2013
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 17 февраля 2013
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 24 февраля 2013
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2013
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Вызовите акушерку» Дженни вернулась в монастырь и оказывает помощь женщине, которая ждет сына. Когда он появляется на свет, выясняется, что у мальчика тяжелая болезнь. Родители не готовы справиться с состоянием ребенка.

