3 свежих фильма для нескучного вечера – актер из «Лихих» в одном из них: на любой вкус и цвет

Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону

Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче

Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая

Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)

«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»

От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки?

В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет

Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»