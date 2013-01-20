Во 2 сезоне 3 серии сериала «Вызовите акушерку» Дженни без особого желания отправляется в одну из клиник Лондона. Выясняется, что она будет работать в отделении экстренной хирургии. Там служат одни мужчины. В монастыре появляется новая санитарка.
