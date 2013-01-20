Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 2 Серия 3

Вызовите акушерку 2012 3 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 20 января 2013
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 27 января 2013
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 3 февраля 2013
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 10 февраля 2013
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 17 февраля 2013
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 24 февраля 2013
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2013
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Вызовите акушерку» Дженни без особого желания отправляется в одну из клиник Лондона. Выясняется, что она будет работать в отделении экстренной хирургии. Там служат одни мужчины. В монастыре появляется новая санитарка.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Август
Август 204 комментария
Волчок
Волчок 26 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 29 комментариев
Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)
Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся
В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун?
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше