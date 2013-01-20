Меню
Вызовите акушерку Сезон 2 Серия 2

Вызовите акушерку 2012 2 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 20 января 2013
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 27 января 2013
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 3 февраля 2013
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 10 февраля 2013
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 17 февраля 2013
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 24 февраля 2013
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 3 марта 2013
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 10 марта 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Вызовите акушерку» младенец, появившийся на свет у Синтии, не выжил. Его смерть связана с весьма таинственными обстоятельствами. Сотрудники правоохранительных органов начинают разбирательство. Синтия в ужасном состоянии.

