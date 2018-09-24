В 3 сезоне 11 серии сериала «Булл» в городе появляется Диана Линдси. Ее племянница Клэр и ее супруг стали подозреваемыми в ограблении ювелирного салона, в котором работает Клэр. Булл скрывает от Дианы последствия своей алкогольной зависимости.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail