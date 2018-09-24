В 3 сезоне 3 серии сериала «Булл» афроамериканец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстрелил в руку сотруднице правоохранительных органов. Он ворвался в женскую уборную, где его рвало. Существует видеозапись инцидента.
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