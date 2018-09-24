В 3 сезоне 5 серии сериала «Булл» команда Булла защищает врача, который обвиняется в убийстве наркоторговца. Главной уликой против доктора является ДНК, обнаруженная на месте преступления. Однако обвиняемый утверждает, что никогда не бывал там.
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