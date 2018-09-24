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Булл 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Булл»
Земля под их ногами
Сезон 3 / Серия 1 24 сентября 2018
Обязанность присяжного
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2018
Чрезмерная сила
Сезон 3 / Серия 3 8 октября 2018
Правосудие для Кейбла
Сезон 3 / Серия 4 15 октября 2018
Недостающий кусок
Сезон 3 / Серия 5 22 октября 2018
Обмани меня дважды...
Сезон 3 / Серия 6 29 октября 2018
Бесчувственная девушка
Сезон 3 / Серия 7 5 ноября 2018
Лишь по милости Божьей
Сезон 3 / Серия 8 12 ноября 2018
Разделение
Сезон 3 / Серия 9 3 декабря 2018
Высший закон
Сезон 3 / Серия 10 10 декабря 2018
Отдельно вместе
Сезон 3 / Серия 11 14 января 2019
Спор о мелочах
Сезон 3 / Серия 12 21 января 2019
Предыдущие плохие поступки
Сезон 3 / Серия 13 4 февраля 2019
Оставь все это позади
Сезон 3 / Серия 14 11 февраля 2019
Мошенничество в сфере безопасности
Сезон 3 / Серия 15 18 февраля 2019
Конфискация
Сезон 3 / Серия 16 25 февраля 2019
Родительское руководство
Сезон 3 / Серия 17 18 марта 2019
Не говори ни слова
Сезон 3 / Серия 18 1 апреля 2019
Награда
Сезон 3 / Серия 19 15 апреля 2019
Хороший
Сезон 3 / Серия 20 29 апреля 2019
Когда пришли дожди
Сезон 3 / Серия 21 6 мая 2019
Соляной столп
Сезон 3 / Серия 22 13 мая 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Булл» команда Булла защищает врача, который обвиняется в убийстве наркоторговца. Главной уликой против доктора является ДНК, обнаруженная на месте преступления. Однако обвиняемый утверждает, что никогда не бывал там.

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