В 3 сезоне 2 серии сериала «Булл», несмотря на то, что Булл подорвал свою репутацию инцидентом с алкогольной зависимостью, его все равно приглашают в состав присяжных. Рассматривается дело человека, нелегально занимавшегося юриспруденцией.
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