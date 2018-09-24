В 3 сезоне 7 серии сериала «Булл» Булл оказывает помощь социопатке Талли Норт. Молодая женщина обвиняется в убийстве собственного брата после конфликта, который между ними произошел на вечеринке. Утром Талли не могла вспомнить о ссоре и ее причинах.
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