В 3 сезоне 9 серии сериала «Булл» Булла нанимает состоятельный предприниматель. Он хочет вновь стать владельцем дорогостоящей картины, которую его экс-супруга, при жизни бывшая знаменитой художницей, подарила художественной галерее.
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