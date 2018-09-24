В 3 сезоне 20 серии сериала «Булл» федерального судью, которому предстояло изучить дело против авторитетного преступника, убивает сын босса Брендан. Затем он берет в заложники своего брата Коннора и уезжает на его автомобиле.
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