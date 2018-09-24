В 3 сезоне 16 серии сериала «Булл» Чанк дебютирует в роли социального правозащитника. Он представляет интересы Дариуса Ламберта, которого обвиняют в нарушении авторских прав. Чанк всеми силами хочет одержать победу в своем первом деле.
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