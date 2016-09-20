В 1 сезоне 7 серии сериала «Булл» Буллу удается раскрыть заговор, в котором принимал участие коррумпированный чиновник. Это произошло в ходе выстраивания защиты для нового клиента, который обвинялся в непредумышленном убийстве в результате ДТП.
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