В 1 сезоне 13 серии сериала «Булл» Булл оказывает помощь чемпиону компьютерной игры, который выдвигает иск против своего экс-начальника, который, в свою очередь, обвиняет Джейса в том, что он «слил» матч преднамеренно.
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