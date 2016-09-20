В 1 сезоне 19 серии сериала «Булл» происходит убийство девушки – лидера группы поддержки команды по баскетболу. Главным подозреваемым в этом деле становится ее бойфренд, известный правозащитник Жюль Кэффри. Булл участвует в деле.
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