В 1 сезоне 23 серии сериала «Булл» Булл отправляется в Майами. В доме матери, которая одна воспитывает ребенка, найдено шесть килограммов наркотических веществ. Булл считает, что к этому причастен брат подозреваемой, который является наркодилером.
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