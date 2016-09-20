В 1 сезоне 9 серии сериала «Булл» на родине Булла подожгли один из домов, что привело к гибели человека. Булл встает на сторону человека, который обвиняется в поджоге. Подозреваемый имеет скверную репутацию в Нью-Гэмпшире, как и сам Булл.