В 1 сезоне 9 серии сериала «Булл» на родине Булла подожгли один из домов, что привело к гибели человека. Булл встает на сторону человека, который обвиняется в поджоге. Подозреваемый имеет скверную репутацию в Нью-Гэмпшире, как и сам Булл.
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