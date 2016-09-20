В 1 сезоне 4 серии сериала «Булл» юного гения Керри Кетчама обвиняют в нарушении авторских прав. Речь идет о разработке лекарства от гемофилии. Это заболевание есть у младшей сестры Керри. Булл со своими сотрудниками отправляется в штат Техас.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail