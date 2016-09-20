В 1 сезоне 6 серии сериала «Булл» одаренный врач Терри Робсон обвиняется в непрофессионализме. У его пациентки после проведенной им хирургической процедуры начались осложнения. Булл и его сотрудники выступят в качестве защиты высокомерного доктора.
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