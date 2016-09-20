В 1 сезоне 22 серии сериала «Булл» в городе взрывается здание, под подозрение попадает террористическая группировка. Федеральное бюро расследований требует у крупной фирмы открыть данные, в которых может содержаться информация о преступниках.
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