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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 3 Серия 13

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 13 серия 3 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Энн
Сезон 3 / Серия 1 29 сентября 1998
Вечеринка мертвецов
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 1998
Вера, надежда и обман
Сезон 3 / Серия 3 13 октября 1998
Красавица и чудовища
Сезон 3 / Серия 4 20 октября 1998
Королева бала
Сезон 3 / Серия 5 3 ноября 1998
Сладости в фонд школьного оркестра
Сезон 3 / Серия 6 10 ноября 1998
Разоблачения
Сезон 3 / Серия 7 17 ноября 1998
Прогулка влюбленных
Сезон 3 / Серия 8 24 ноября 1998
Желание
Сезон 3 / Серия 9 8 декабря 1998
Искупление
Сезон 3 / Серия 10 15 декабря 1998
Пряничный домик
Сезон 3 / Серия 11 12 января 1999
Беспомощная
Сезон 3 / Серия 12 19 января 1999
Бесполезный
Сезон 3 / Серия 13 26 января 1999
Плохие девчонки
Сезон 3 / Серия 14 9 февраля 1999
Последствия
Сезон 3 / Серия 15 16 февраля 1999
Страна двойников
Сезон 3 / Серия 16 23 февраля 1999
Враги
Сезон 3 / Серия 17 16 марта 1999
Голоса
Сезон 3 / Серия 18 14 апреля 1999
Решения
Сезон 3 / Серия 19 4 мая 1999
Выпускной бал
Сезон 3 / Серия 20 11 мая 1999
Окончание школы: Часть 1
Сезон 3 / Серия 21 18 мая 1999
Окончание школы: Часть 2
Сезон 3 / Серия 22 13 июля 1999
О чем cерия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» лучший друг избранной Ксандер понимает, что является самым бесполезным членом их команды, ведь у него нет никаких особенных сил. В итоге он связывается с не самой лучшей компанией...

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