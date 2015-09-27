В 3 сезоне 13 серии сериала «Бруклин 9-9» Эми и Джейк отправляются в круиз в надежде на романтический отдых, но на борту они встречают Дага Джуди. А Роза с Бойлом борются за квартиру, которая освободилась после смерти бывшего жильца.
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