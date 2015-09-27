В 3 сезоне 21 серии сериала «Бруклин 9-9», чтобы выяснить, кто из ФБР помогает Джимми «Мяснику» Фиггису, Холт с Джиной и Терри организовывают липовые похороны Пименты. А Розу отправляют в тюрьму под прикрытием, чтобы она добралась до сестры Джимми.
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