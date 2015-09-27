В 3 сезоне 15 серии сериала «Бруклин 9-9» в здании участка 9-8 прорывает трубу, и все сотрудники приходят работать в участок 9-9. Среди них оказался и самый первый напарник Джейка — Стиви, что вынуждает Бойла ревновать лучшего друга.
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