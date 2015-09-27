В 3 сезоне 8 серии сериала «Бруклин 9-9» Терри едет в тюрьму, чтобы провести допрос одного из заключенных, а в это время его жена приезжает в участок и у нее начинаются роды. Холт вызывается помочь, но он не знает, как его поведение напрягает Шэрон.
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