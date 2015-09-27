В 3 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» после смерти Дозермана Стервятник становится капитаном и портит жизнь всем сотрудникам участка, особенно Джейку и Эми, когда приказывает им расстаться. Терри и Холт тем временем напиваются в баре.
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