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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 3 Серия 2

Бруклин 9-9 2013 2 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Бруклин 9-9»
Новый капитан
Сезон 3 / Серия 1 27 сентября 2015
Похороны
Сезон 3 / Серия 2 4 октября 2015
Интуиция Бойла
Сезон 3 / Серия 3 11 октября 2015
Улуновый маньяк
Сезон 3 / Серия 4 18 октября 2015
Хэллоуин 3
Сезон 3 / Серия 5 25 октября 2015
Чем дальше в лес...
Сезон 3 / Серия 6 8 ноября 2015
Матрас
Сезон 3 / Серия 7 15 ноября 2015
Ава
Сезон 3 / Серия 8 22 ноября 2015
Шведы
Сезон 3 / Серия 9 6 декабря 2015
Юппи каяк
Сезон 3 / Серия 10 13 декабря 2015
Захват заложников
Сезон 3 / Серия 11 5 января 2016
9 дней
Сезон 3 / Серия 12 19 января 2016
Круиз
Сезон 3 / Серия 13 26 января 2016
Карен Перальта
Сезон 3 / Серия 14 2 февраля 2016
Участок 9-8
Сезон 3 / Серия 15 9 февраля 2016
Мыши в доме
Сезон 3 / Серия 16 16 февраля 2016
Эдриан Пименто
Сезон 3 / Серия 17 23 февраля 2016
Чеддер
Сезон 3 / Серия 18 1 марта 2016
Котята Терри
Сезон 3 / Серия 19 15 марта 2016
Паранойя
Сезон 3 / Серия 20 29 марта 2016
Максимальная секретность
Сезон 3 / Серия 21 5 апреля 2016
Бюро
Сезон 3 / Серия 22 12 апреля 2016
Грег и Ларри
Сезон 3 / Серия 23 19 апреля 2016
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» после смерти Дозермана Стервятник становится капитаном и портит жизнь всем сотрудникам участка, особенно Джейку и Эми, когда приказывает им расстаться. Терри и Холт тем временем напиваются в баре.

 

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