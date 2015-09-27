В 3 сезоне 10 серии сериала «Бруклин 9-9» наступает канун Рождества. После подарка от Бойла Джейк начинает экстренно искать достойный подарок другу. Эми пытается доказать Розе и Холту свою силу, отправившись с ними на моржевание.
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