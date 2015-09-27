В 3 сезоне 9 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк в восторге от грядущей работы с Интерполом над кражей драгоценностей, а Бойл становится партнером Холта в турнире по сквошу. Джина же соглашается на помощь Эми и Терри с ее образованием.
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