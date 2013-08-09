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Киноафиша Сериалы Убийство на пляже Сезоны
Убийство на пляже (2013 - 2017), список сезонов Broadchurch 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ITV
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Список сезонов сериала «Убийство на пляже»
Убийство на пляже - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 8 эпизодов
 
Убийство на пляже - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 8 эпизодов
 
Убийство на пляже - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 8 эпизодов
 
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