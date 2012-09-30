В 3 сезоне 16 серии сериала «Закусочная Боба» в школе готовится важная научная выставка. Луиза решает поставить мюзикл, сценарий к нему пишет ее брат Джин. История о казненном на электрическом стуле мужчине неожиданно кажется многим интересной.
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