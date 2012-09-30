В 3 сезоне 19 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой понимает, как можно решить проблему с семейным транспортом, который решил сломаться. Все семейство Белчер принимает участие в телевизионном шоу, главный приз которого — новый фургон.
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