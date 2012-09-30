В 3 сезоне 1 серии сериала «Закусочная Боба» задира из школы выкрал любимую заячью шапку младшей дочери главного героя. Сможет ли Луиза вернуть ее обратно? В это же время Боб случайно натыкается на своих знакомых по старой спортивной команде...
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail