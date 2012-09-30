В 3 сезоне 22 серии сериала «Закусочная Боба» все семейство отправляется на выставку в городской музей. Боб старается держать Луизу под контролем, Джин проявляет интерес к выставке женской анатомии, а Тина переживает из-за собственного занудства...
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