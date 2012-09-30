В 3 сезоне 18 серии сериала «Закусочная Боба» все персонажи отправляется на юг, чтобы увидеть родителей Линды, которые находятся в доме престарелых. Каково же их удивление, когда они понимают, что в этом месте обитает множество свингеров.
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