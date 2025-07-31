Меню
Сериалы
Черное зеркало
Статьи
Статьи о сериале «Черное зеркало»
Статьи о сериале «Черное зеркало»
Вся информация о сериале
Предсказал все и даже больше: этот забытый фильм с Буллок 30-летней давности в 2025 году смотрится как еще одна серия «Черного зеркала»
Зрелище тревожное, но захватывающее.
2 комментария
31 июля 2025 08:27
Netflix остался без культового «Черного зеркала»: сериал уже не будет таким как прежде — у создателей поменялись планы
А ведь 7 сезон многим показался возвращением к истокам...
Написать
15 июля 2025 10:52
Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому
В этот раз поклонников «Игры престолов» выбор писателя точно порадует.
Написать
3 июля 2025 17:09
«Выбросить 2 эпизода — и будет отличный 7 сезон»: все серии продолжения «Чёрного зеркала» от худшей к лучшей
В этот раз Чарли Брукера хочется хвалить.
Написать
22 июня 2025 11:21
С Netflix удалили самый жуткий эпизод «Черного зеркала»: речь не про серию со свиньей и принцессой
Причина вовсе не в том, что люди были измотанными после его просмотра.
2 комментария
19 мая 2025 07:58
Нетфликс издевается над вами: в новом сезоне «Черного зеркала» есть серия, которая может испортить жизнь
Ссора с друзьями, беды с ментальным здоровьем — полный комплект.
1 комментарий
19 апреля 2025 09:54
Всего 5 эпизодов «Черного зеркала» получили рейтинг 8.5+ на IMDb: и «той самой» серии со свиньей в списке нет и близко
Хитовый «USS Каллистер», кстати, лишь на 0.2 балла отстал от лидеров.
1 комментарий
14 апреля 2025 17:38
Нетфликс снимет новую экранизацию «Гордости и предубеждения» — спасти ее, по мнению фанатов, может только одно
Поклонники предыдущих адаптаций уже настроены враждебно по отношению к будущей и более современной версии.
Написать
11 апреля 2025 19:34
Импланты, айдолы и пчелы: сможете отличить реальный сюжет «Черного зеркала» от выдумок нейросети? (тест)
Настоящие фанаты на раз-два распознают фейк.
Написать
9 апреля 2025 11:50
Новый сезон «Черного зеркала» и боевик с Томом Харди: долгожданные новинки, которые можно будет посмотреть на Нетфликсе уже в апреле
В только что начавшемся месяце увидим возвращение сразу двух громких сериальных хитов.
Написать
3 апреля 2025 13:17
Свинку жалко: этот сезон «Черного зеркала» признан лучшим — набрал 98% «свежести» на Rotten Tomatoes
Кстати, это отличный выбор, чтобы начать знакомство с сериалом.
Написать
31 марта 2025 19:34
Про свинью, ИИ и космический корабль: 5 лучших серий «Черного зеркала» — в них Netflix переизобрел Sci-Fi
Их пересматривают и обсуждают даже спустя годы после выхода.
2 комментария
29 марта 2025 11:50
Ужасы и философия на уровне: 5 сериалов, похожих на «Черное зеркало» — некоторые лучше не смотреть по ночам
Здесь есть все: от ребута культового шоу до мультфильма.
Написать
28 марта 2025 14:15
Не только «Симпсоны» видят будущее: 3 «предсказания» из «Черного зеркала», которые стали реальностью
В отличие от мультфильма сериал делает упор на крутые технологии. Некоторые из них слегка пугают.
Написать
11 марта 2025 13:46
100% рейтинг критиков, 9 сезонов, 1 номер: заждались продолжение «Черного зеркала»? Этот сериал-антология куда круче
Эксперимент британских киноделов удался на славу.
Написать
19 февраля 2025 07:00
В самой страшной серии «Черного зеркала» нет расчлененки и оживших роботов: но у зрителей мороз по коже
Некоторые идеи из эпизода уже начали просачиваться в реальность.
3 комментария
16 февраля 2025 10:09
От кошмарного оружия до запретной любви: 5 случаев, когда «Черное зеркало» предсказало наше будущее
Сериал оказался провидческим, и это очень больно осознавать.
2 комментария
26 января 2025 21:30
Чтобы скрасить ожидание: подборка сериалов для тех, кто уже с нетерпением ждёт 3 сезона «Игры в кальмара»
Новых серий ждать слишком долго не придется, но в перерыве можно успеть оценить еще парочку представителей жанра.
Написать
12 января 2025 11:50
Лучше посмотреть, пока доступны: в декабре Нетфликс навсегда удалит 20 увлекательных сериалов
На стриминге решили освободить место на серверах.
1 комментарий
16 ноября 2024 15:42
Не смотрели «Черное зеркало»? Вам повезло — начните с этих 10 эпизодов, сразу влюбитесь в сериал
Их можно смотреть не по порядку.
Написать
13 ноября 2024 16:11
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
