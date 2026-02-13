Этот фильм Amazon выглядит как потерянная серия «Черного зеркала» — пугающая фантастика, которой ставят лайк 91% зрителей

«Черное зеркало» давно перестало быть просто сериалом — это отдельный жанр. Когда выходит что-то про мрачные технологии, слежку, цифровой контроль или рейтинги, влияющие на судьбу, сразу хочется сказать: ну, это прямо эпизод в духе Чарли Брукера.

В 2024 году Amazon выпустил фильм, под который этот тег подходит идеально. Называется «Оценка». За интересную идею картина получила 91% свежести на RT от зрителей.

Действие разворачивается в недалеком будущем. Государство жестко регулирует рождаемость: стать родителями можно только после официального разрешения.

Миа и Арьян — ученые, которые хотят завести ребенка. Для этого они проходят процедуру оценки. К ним на неделю приезжает инспектор Вирджиния, чтобы провести психологические тесты и ролевые игры. По сути, им нужно доказать, что они справятся с воспитанием, пока чиновники следят за каждым их шагом.

Фильм снят так, что почти не покидает пределов одного дома. Но камерность не мешает напряжению — оно нарастает с каждой сценой. Зритель чувствует усталость героев, их отчаяние и то, как отношения дают трещину под давлением системы.

Визуально картина выверена до мелочей. Но красота кадра здесь работает на контраст: за идеальной картинкой скрывается мир, где эмоции пытаются просчитать и загнать в таблицы.

Это умная, жестокая и великолепно сыгранная притча, которая кажется пугающе своевременной, — говорят зрители.

Фильм вышел далеко за пределы обычной фантастики, которая сейчас смотрится особенно остро. И да, если бы Чарли Брукер искал готовый сценарий для новой серии, он мог бы смело брать «Оценку» за основу. Все на месте: технологии, этическая ловушка и ощущение, что такое будущее уже не за горами.