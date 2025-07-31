Предсказал все и даже больше: этот забытый фильм с Буллок 30-летней давности в 2025 году смотрится как еще одна серия «Черного зеркала»

Когда в 1995 году на экраны вышла «Сеть», интернетом пользовались в основном гики, а слово «браузер» звучало загадочно, как заклинание. Но 30 лет спустя картина воспринимается не иначе, как тревожное пророчество.

Сандра Буллок играла одиночку-программистку, которая любит пиццу, компьютерные игрушки и минимум живого общения — и вдруг узнает, что кто-то начал стирать ее личность. И нет, речь не про удаление страничек в соцсетях, а по-настоящему — в больнице ее считают кем-то другим, на границе ей не верят, дома ждут чужие люди.

Звучит, как завязка типичной серии «Черного зеркала»? Неудивительно. За 30 лет «Сеть» из технотриллера с дискетами и модемами превратилась в пророческий кошмар. Все, что тогда казалось фантастикой, стало реальностью.

Заказать пиццу через интернет? Сегодня в нем заказывают вообще все. Утечка данных? Добро пожаловать в новостную ленту. Цифровая паранойя теперь не диагноз, а способ выжить.

Буллок в роли Анджелы Беннет — практически цифровая Золушка эпохи dial-up. Ни тебе друзей, ни кота, только система UNIX и пульс 120. Она случайно находит доступ к секретной правительственной программе и за это получает ударную дозу цифровой чистки: документы исчезают, аккаунты взламываются, знакомые перестают узнавать. И все это — в 1995-м.

Интересно, что студии тогда пришлось объяснять продюсерам, что такое вообще интернет. По словам сопродюсера Роберта Коуэна, на питчинге им буквально говорили: «Есть такая штука — интернет», а в ответ слышали: «Что это вообще такое?».

И все-таки фильм вышел, собрал $110 миллионов (в 5 раз больше своего бюджета!) и дал начало десяткам параноидальных триллеров о цифровой идентичности.

Спустя три десятилетия «Сеть» смотрится пугающе точно. Это не просто ностальгия по старым интерфейсам — это предупреждение, которое никто не услышал. И теперь мы живем в том, что казалось вымыслом.

Ранее мы писали: «Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли