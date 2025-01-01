Меню
Черное зеркало
Цитаты
Цитаты из сериала Черное зеркало
Kenny
[плача] Меня сняли на видео.
Hector
Сняли на видео...
Kenny
Через камеру моего компьютера.
Hector
Что, прямо сняли тебя?
Kenny
Да, знаешь, когда это...
Hector
Типа секс?
Kenny
Нет. Типа, ты... ты знаешь.
Hector
Мастурбировал. Мастурбировал на порно или что-то такое? Ну, все это делают. Наверняка даже папа римский это делает.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алекс Лоутер
Alex Lawther
Джером Флинн
Jerome Flynn
