1 Totally Gay Mark Rivers, John Mulaney, Brendan McCreary / Mark Rivers 1:42

2 I Love My Body Майя Рудольф, Crissy Guerrero, Jessi Klein, Chelsea Peretti, , Mark Rivers / Mark Rivers 1:54

3 Valentine's Day Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers 2:09

4 Never Lost in New York City Jordan Peele, Mark Rivers / Mark Rivers 1:07

5 I Am the Hormone Monstress Майя Рудольф, Jessi Klein / Mark Rivers 0:21

6 Sexy Red Bra Майя Рудольф, Mark Rivers / Mark Rivers 1:37

7 Slut Walk Mark Rivers, Big Mouth Cast / Mark Rivers 1:21

8 Guy Town Mark Rivers, Jerry Minor, Jason Mantzoukas, Marvin Robinson / Mark Rivers 1:32

9 Why Does Nobody (Get How Great I Am?) Nick Kroll, Jessi Klein, Майя Рудольф, Mark Rivers / Mark Rivers 1:26

10 You Look Beautiful, Steve Nick Kroll / Mark Rivers 0:22

11 Sex On a Lady Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers 1:31

12 Life Is a F****d Up Mess Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers 1:22

13 Disclosure (The Musical) Big Mouth Cast, Mark Rivers / Mark Rivers 2:25

14 Anything Goes in Florida Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers 1:28

15 Perfectly Gross Little Dirtbag Nick Kroll, John Mulaney / Mark Rivers 0:20

16 Shame David Thewlis, Mark Rivers / Mark Rivers 2:07

17 The Spectrum of Sexuality Martin Short, Brendan McCreary, Jordan Peele, Mark Rivers, Майя Рудольф / Mark Rivers 1:58

18 You've Got the Power Now Nick Kroll, , Тэнди Ньютон, Майя Рудольф / Mark Rivers 0:52

19 Slice O' Your Pie Jordan Peele, Mark Rivers / Mark Rivers 1:10

20 I Feel Like Shit (This Must Be Love) , John Mulaney, Mark Rivers / Mark Rivers 1:15

21 Sex On a Lady Крэйг Робинсон, Mark Rivers / Mark Rivers 2:20

22 Who Needs a Boy? Andrew Rannells, , Майя Рудольф, Nick Kroll, Mark Rivers / Mark Rivers 1:55