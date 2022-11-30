Меню
Сериалы
Большой рот
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.
Написать
30 ноября 2022 12:00
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
Написать
10 ноября 2022 12:00
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го»
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
