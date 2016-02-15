Меню
Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны Сезон 2 Серия 8

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 8 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Лучше звоните Солу»
Выключатель
Сезон 2 / Серия 1 15 февраля 2016
Пирог
Сезон 2 / Серия 2 22 февраля 2016
Амарильо
Сезон 2 / Серия 3 29 февраля 2016
Без перчаток
Сезон 2 / Серия 4 7 марта 2016
Ребекка
Сезон 2 / Серия 5 14 марта 2016
Бали Хай
Сезон 2 / Серия 6 21 марта 2016
Надувной
Сезон 2 / Серия 7 28 марта 2016
Фифи
Сезон 2 / Серия 8 4 апреля 2016
На волоске
Сезон 2 / Серия 9 11 апреля 2016
Щёлк!
Сезон 2 / Серия 10 18 апреля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат получает совершенно уникальный шанс, который может изменить абсолютно все. Но сможет ли адвокат воспользоваться им правильно? Майк стремится покончить со своим врагом.

