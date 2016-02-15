Во 2 сезоне 8 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат получает совершенно уникальный шанс, который может изменить абсолютно все. Но сможет ли адвокат воспользоваться им правильно? Майк стремится покончить со своим врагом.
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть
«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail